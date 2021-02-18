Алонсо приступил к тренировкам и показал прооперированное после ДТП лицо

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сообщил, что продолжает готовиться к новому сезону и уже приступил к тренировкам после ДТП, в которое угодил на прошлой неделе. Соответствующий пост он опубликовал в «Твиттере».
«Витамин D, эспандеры и несколько прогулок для поддержания хорошей формы. Всем доволен и благодарен за сообщения», — написал Фернандо.
Фото доступно на странице Фернандо Алонсо в «Твиттере».
11 февраля стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Швейцарии. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики диагностировали у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».
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