«Альфа Таури» назвала точное время презентации болида, она пройдёт 19 февраля

Пресс-служба «Альфа Таури» сообщила, что презентация нового болида команды под индексом AT02 начнётся завтра, 19 февраля, в 11:00 мск. Очередной тизер этого события был размещён на страницах коллектива из Фаэнцы в социальных сетях.



«Появление AT02 уже скоро… будьте на связи завтра», — подписали ролик в пресс-службе «Альфа Туари».

Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».

Напомним, в сезоне-2021 за команду Франца Тоста будут выступать француз Пьер Гасли и японский дебютант Юки Цунода.



Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:



15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид).