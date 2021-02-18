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Тост: Мик Шумахер сможет впечатлить в Формуле-1

Тост: Мик Шумахер сможет впечатлить в Формуле-1
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о новичке Формулы-1 Мике Шумахере.

«Мик не из тех пилотов, кто садится в машину и сразу же рискует всем. Он двигается вперёд шаг за шагом, следя за тем, чтобы у него всё было под контролем, чтобы затем нанести верный удар.

С молодыми пилотами часто бывает так, что они садятся в болид Формулы-1 и даже не понимают, что с ними происходит. Мик — пилот, который сначала всё изучает, а затем продолжает учиться. Важно, чтобы всё делалось шаг за шагом и извлекался урок из того, что вы узнали. Мик делает очень хорошо. Поэтому я уверен, что он сможет впечатлить в Формуле-1», — приводит слова Франца Тоста Auto Motor und Sport.

Напомним, Мик Шумахер в сезоне-2021 дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.

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