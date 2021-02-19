Хюлькенберг может стать экспертом на телевидении
Известный немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, оставшийся без места в Формуле-1 уже второй сезон кряду, ищет варианты, при которых сможет появляться в паддоке как можно чаще. По информации портала Racingnews365, немец ведёт переговоры с каналом Servus TV, права на который принадлежат «Ред Булл». Там Хюлькенберг может получить должность аналитика, что позволит ему регулярно присутствовать в паддоке.
Напомним, что в минувшем сезоне Нико выпадала возможность выступить в Формуле-1. Хюлькенберг трижды заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла, которые переболели коронавирусом.
В конце 2020 года ходили слухи, что он продолжит карьеру в «Ред Булл», но в австрийской команде в итоге отдали предпочтение Серхио Пересу.
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