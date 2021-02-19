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В «Пирелли» выбрали шины на все Гран-при Ф-1, в Сочи привезут самые мягкие составы

В «Пирелли» выбрали шины на все Гран-при Ф-1, в Сочи привезут самые мягкие составы
Авто / Формула-1 0
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Компания «Пирелли» обнародовала информацию о том, какие шинные комбинации будут представлены командам Формулы-1 на этапах чемпионата мира в 2021 году. Самой популярной в 2021 году будет комбинация составов C2, C3 и C4. Таким образом, на соответствующих этапах команды не будут использовать наиболее мягкие и наиболее жёсткие шины. Этот вариант будет использован на более чем половине этапов.

На Гран-при России и ещё пяти этапах «Пирелли» предложила три наиболее мягких типа шин – C3, C4 и C5. На пяти этапах будут применяться наиболее жёсткие шины — C1, C2 и C3.

Отметим, что в таблице нет изменений по сравнению с прошлым сезоном. Так, на всех трассах компания использует те же комбинации, что и в 2020 году.

Новый сезон Формулы-1 стартует в конце марта. Первым в календаре значится Гран-при Бахрейна.

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