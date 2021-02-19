Авторы назвали дату премьеры третьего сезона Drive to Survive и показали трейлер
Формула-1 и Netflix обнародовали информацию о третьем сезоне документального фильма Drive to Survive. Премьера третьего сезона состоится 19 марта.
Также представлен официальный трейлер нового сезона.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Формулы-1.
Третий сезон будет посвящён соревнованиям 2020 года, которые ознаменовались негативным влиянием пандемии коронавируса.
Документальный сериал вышел в 2018 году. Некоторые пилоты уже высказывались о проекте Netflix. В частности, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал фильм за несоответствия и неточности.
Авторы фильма показали эксклюзивные кадры, сделанные во время гонок. Зрители могут заглянуть за кулисы мира Формулы-1. Каждый сезон состоит из 10 серий.
Ферстаппен: мне не нравится сериал Drive to Survive, там очень много фальшивых вещей
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
17:37
-
16:35
-
15:43
-
15:18
-
14:38
-
13:43
-
12:52
-
12:47
-
12:19
-
12:16
-
12:13
-
12:02
-
11:49
-
11:47
-
11:06
-
10:41
-
10:35
-
10:08
-
09:37
-
01:02
-
00:50
-
00:02
- 18 февраля 2021
-
22:54
-
20:26
-
19:55
-
18:44
-
17:50
-
16:02
-
15:24
-
15:21
-
14:29
-
13:26
-
11:52
-
11:20
-
10:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам