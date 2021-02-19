Авторы назвали дату премьеры третьего сезона Drive to Survive и показали трейлер

Формула-1 и Netflix обнародовали информацию о третьем сезоне документального фильма Drive to Survive. Премьера третьего сезона состоится 19 марта.

Также представлен официальный трейлер нового сезона.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Формулы-1.

Третий сезон будет посвящён соревнованиям 2020 года, которые ознаменовались негативным влиянием пандемии коронавируса.

Документальный сериал вышел в 2018 году. Некоторые пилоты уже высказывались о проекте Netflix. В частности, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал фильм за несоответствия и неточности.

Авторы фильма показали эксклюзивные кадры, сделанные во время гонок. Зрители могут заглянуть за кулисы мира Формулы-1. Каждый сезон состоит из 10 серий.