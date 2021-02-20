Попов: самые большие успехи Квята были в «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о карьере Даниила Квята в Ф-1. По его словам, лучший период россиянин провёл в «Ред Булл», даже невзирая на то, что подавляющее число Гран-при он провёл в «Торо Россо»/«Альфа Таури».
«Самые большие успехи Квята были, наверное, в короткий период „Ред Булл“. Там было два подиума и повыше место в чемпионате. Но какой-то родной всё же была Фаэнца. Уверен, до сих пор многие наши болельщики воспринимают „Альфа Таури“ как родную команду», — сказал Алексей Попов на своём канале в YouTube.
Напомним, по завершении сезона-2020 руководство программы «Ред Булл» не стало продлевать сотрудничество с Даниилом Квятом и не предложило ему новый контракт с «Альфа Таури». Место россиянина в Фаэнце получил новобранец Ф-1 Юки Цунода.
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