В Монако начали возводить трассу Формулы-1

Автомобильный клуб Монако начал подготовку к проведению трёх гонок — исторического Гран-при Монако, этапа Формулы-Е и Гран-при Монако Формулы-1. Об этом организаторы гонки сообщили в «Твиттере».



«Знаменитый пит-лейн трассы в Монако вчера вечером был покрыт новым асфальтом. На участке выполнялись работы днём, и было уложено 350 тонн асфальта ночью», — гласит сообщение пресс-службы АКМ.

Напомним, с 23 по 25 апреля пройдёт исторический Гран-при Монако, а Е-при Монако состоится 8 мая 2021 года. Гран-при Монако пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года.



Предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2021



1. Гран-при Бахрейна — 28 марта

2. Гран-при Эмилии-Романьи — 18 апреля

3. Гран-при Португалии — 2 мая*

4. Гран-при Испании — 9 мая

5. Гран-при Монако — 23 мая

6. Гран-при Азербайджана — 6 июня

7. Гран-при Канады — 13 июня

8. Гран-при Франции — 27 июня

9. Гран-при Австрии — 4 июля

10. Гран-при Великобритании — 18 июля

11. Гран-при Венгрии — 1 августа

12. Гран-при Бельгии — 29 августа

13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября

14. Гран-при Италии — 12 сентября

15. Гран-при России — 26 сентября

16. Гран-при Сингапура — 3 октября

17. Гран-при Японии — 10 октября

18. Гран-при США — 24 октября

19. Гран-при Мексики — 31 октября

20. Гран-при Бразилии — 7 ноября

21. Гран-при Австралии — 21 ноября

22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря

23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря

* Этап официально не утверждён.