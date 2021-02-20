В Монако начали возводить трассу Формулы-1

Автомобильный клуб Монако начал подготовку к проведению трёх гонок — исторического Гран-при Монако, этапа Формулы-Е и Гран-при Монако Формулы-1. Об этом организаторы гонки сообщили в «Твиттере».
«Знаменитый пит-лейн трассы в Монако вчера вечером был покрыт новым асфальтом. На участке выполнялись работы днём, и было уложено 350 тонн асфальта ночью», — гласит сообщение пресс-службы АКМ.
Напомним, с 23 по 25 апреля пройдёт исторический Гран-при Монако, а Е-при Монако состоится 8 мая 2021 года. Гран-при Монако пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года.
Предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2021
1. Гран-при Бахрейна — 28 марта
2. Гран-при Эмилии-Романьи — 18 апреля
3. Гран-при Португалии — 2 мая*
4. Гран-при Испании — 9 мая
5. Гран-при Монако — 23 мая
6. Гран-при Азербайджана — 6 июня
7. Гран-при Канады — 13 июня
8. Гран-при Франции — 27 июня
9. Гран-при Австрии — 4 июля
10. Гран-при Великобритании — 18 июля
11. Гран-при Венгрии — 1 августа
12. Гран-при Бельгии — 29 августа
13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
14. Гран-при Италии — 12 сентября
15. Гран-при России — 26 сентября
16. Гран-при Сингапура — 3 октября
17. Гран-при Японии — 10 октября
18. Гран-при США — 24 октября
19. Гран-при Мексики — 31 октября
20. Гран-при Бразилии — 7 ноября
21. Гран-при Австралии — 21 ноября
22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря
23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря
* Этап официально не утверждён.
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