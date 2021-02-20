Норрис пообещал сделать «шуи», если окажется на подиуме вместе с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис пообещал сделать «шуи» — выпить шампанское из ботинка, если окажется на подиуме вместе с напарником, новичком команды Даниэлем Риккардо.



«Сделал бы „шуи“, да. Но не думаю, что буду использовать ботинок Риккардо. Если буду на подиуме, а он нет, то не стану этого делать. Если мы оба окажемся на подиуме, то сделаю „шуи“. Поверьте, нам предстоит много работы, чтобы вдвоём оказаться на подиуме», — приводит слова Норриса Essentially Sports.



«Шуи» стало традицией для каждого подиума Даниэля Риккардо в Формуле-1. Правда, первый подиум австралийца в составе «Рено» обошёлся без «шуи» — австралиец попросту забыл об этом. Однако Даниэль исправился во второй раз и подключил к этой традиции Льюиса Хэмилтона.