Сидоркова считает, что сильно прибавила в Азиатской Формуле-3

Гонщица молодёжной программы SMP Racing Ирина Сидоркова завершила сезон в Азиатской Формуле-3. По итогам последнего этапа Сидоркова показала самые высокие результаты в сезоне — в первой и второй гонках она финишировала на четырнадцатом и двенадцатом местах соответственно. В третьем заезде между автомобилями Сидорковой и одного из соперников произошёл контакт. Девушке удалось удержать машину на трассе, вернуться в пелотон, вновь отыграть несколько позиций и в итоге стать шестнадцатой.



«Финальный этап Азиатской Формулы-3 стал самым успешным для меня в плане результатов и скорости. Особенно я довольна результатом второй гонки, в которой мне удалось добраться до двенадцатой позиции. У меня получился хороший старт, и затем на первом круге я обогнала несколько участников. Далее не обошлось без контактов и выезда машины безопасности, но грамотная работа с прогревом резины под сейфти-каром позволила мне сохранить до финиша двенадцатую позицию. При этом надо отметить, что я ехала на старом комплекте шин — свежие мы берегли для третьей гонки.



В целом сезон в Азиатской Формуле-3 получился очень полезным в плане опыта. Вчера и сегодня я чувствовала, насколько сильно вкатилась в машину, даже по сравнению со вторым этапом, который проходил на этой же трассе «Яс-Марина», пусть и по другой конфигурации. Заметно, насколько лучше я стала чувствовать автомобиль, шины, как всё устроено, и насколько больше опыта получила. Хочу поблагодарить SMP Racing за предоставленную возможность принять участие в этом чемпионате, и особенно моего тренера Владимира Атоева за его советы и поддержку. Уверена, полученные знания помогут мне в W Series и предстоящих тестах этой серии», — приводит слова Ирины Сидорковой пресс-служба SMP Racing.