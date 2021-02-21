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Гасли назвал два ключевых фактора для успеха в сезоне-2021 Формулы-1

Гасли назвал два ключевых фактора для успеха в сезоне-2021 Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от сезона-2021 Формулы-1.

«В прошлом году проделал очень хорошую работу и смог пилотировать болид так, как мне хотелось. Удалось установить прекрасные отношения с моими инженерами. Мы поняли, что нужно команде, что нужно мне и как нам работать вместе, что и принесло результат.

Я действительно доволен выступлением, но ещё есть возможности для прогресса, для тонкой настройки. Что нужно в течение всего года, так это быть стабильным и набирать очки при каждой возможности. Нужно посмотреть, как машина поедет в Бахрейне, и тогда можно будет сказать больше. Но ключом к успеху станет стабильность и безошибочность», — приводит слова Пьера Гасли F1i.

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