Коронель: Сайнс в прошлом делал неправильные выборы в карьере, вспомните «Ред Булл»

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о решении испанца Карлоса Сайнса перед этим сезоном сменить «Макларен» на «Феррари».



«Сайнс в прошлом делал неправильные выборы в карьере. Вспомните проблемы в «Ред Булл», которые возникли на фоне разногласий его отца с Хельмутом Марко. Это было тяжело и в конце концов сильно ударило по Карлосу.



Теперь у него будет возможность сесть в алый болид. Поверьте мне, каждый гонщик Формулы-1 хотел бы хоть раз выступить за «Феррари». Конечно, на первом месте стоит титул чемпиона мира. Я всё это понимаю. Но если вы представляли «Скудерию» в гонках, то ваша карьера будет считаться действительно успешной.

Экс-чемпионы Ф-1 по-прежнему стремятся в «Феррари». Если они больше не растут, а, возможно, попросту сбавляют, то переходят в «Скудерию». Я думаю, что с этой точки зрения Сайнс действительно рискует. Но сложно отказаться от мечты быть в «Феррари». Это есть внутри у каждого пилота.

Более того, спортивный проигрыш «Феррари» тоже имеет преимущество. Хуже этого быть уже не может. Так что Сайнс в его нынешней форме может сразу показать свою ценность в команде», — приводит слова Коронеля PlanetF1.