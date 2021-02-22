Албон: согласен ли я занять место в «Альфа Таури» на 2022 год? Да

Когда место Александера Албона в «Ред Булл» оказалось под угрозой в конце 2020 года, его спросили, не хотел ли бы он по примеру Пьера Гасли вернуться в сестринскую «Альфа Таури», чтобы перезапустить карьеру. Тайский пилот ответил, что это не лучший вариант для него.
«Вовсе нет. Я думаю, что это мечта каждого гонщика — быть в топ-команде, подобной «Ред Булл», намерен остаться здесь», — заявил Алекс.
Спустя месяцы Албон изменил свою точку зрения и на вопрос, согласится ли он занять место в «Альфа Таури» на 2022 год, ответил утвердительно.
«Да. Как я уже сказал, моя главная цель — быть в машине Формулы-1. Поэтому я бы принял такое предложение. Да», — приводит слова Албона The Race.
Напомним, после сезона-2020 тайского пилота в «Ред Булл» сменил мексиканец Серхио Перес.
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