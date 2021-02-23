Марко ответил Вольфу, который спрогнозировал лидерство «Ред Булл» и «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал недавние высказывания босса «Мерседеса» Тото Вольфа. Он сказал, что по ходу следующего сезона лидировать может не только сам «Мерседес», но «Ред Булл» и «Астон Мартин».

«Сейчас нет гонок, а Вольф пытается создать напряжение своими словами. Конечно, мы надеемся быть в числе лидеров в новом сезоне, но «Мерседес» — явный фаворит. Эта команда выиграла все титулы начиная с 2014 года», — цитирует Марко GrandPX.News.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер говорил, что «Мерседес» в любом случае останется фаворитом предстоящего сезона.

«Изменения в болиде, когда какая-то определённая деталь должна быть удалена из кузова, могут оказать решающее значение с технической точки зрения. Это заставило нас полностью переосмыслить всю концепцию машины. Поэтому мы никак не можем исключать то, что у «Ред Булл» и «Астон Мартин» окажется лучшее решение данной проблемы», — сказал ранее в одном из интервью Вольф.