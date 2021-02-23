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Перес дебютировал за рулём «Ред Булл»

Перес дебютировал за рулём «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 23 февраля, команда «Ред Булл» представила новый болид команды. Кроме того, сегодня же для австрийской конюшни прошло ещё одно знаковое событие. Новобранец команды Серхио Перес проехал в её машине первые круги.

Мексиканец пока не получил возможности испытать новую машину, но проехался на «Сильверстоуне» за рулём болида «Ред Булл» образца 2019 года. Таким образом, он впервые получил возможность поработать с силовой установкой «Хонды».

Соответствующие фото доступны на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Напомним, что Серхио Пересу придётся искать новую команду, стало известно в середине сезона, когда Себастьян Феттель подписал контракт с «Астон Мартин». Мексиканец был близок к тому, чтобы лишиться места в Ф-1, но в итоге подписал контракт с «Ред Булл», где заменил Александера Албона.

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