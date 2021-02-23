Перес дебютировал за рулём «Ред Булл»

Сегодня, 23 февраля, команда «Ред Булл» представила новый болид команды. Кроме того, сегодня же для австрийской конюшни прошло ещё одно знаковое событие. Новобранец команды Серхио Перес проехал в её машине первые круги.

Мексиканец пока не получил возможности испытать новую машину, но проехался на «Сильверстоуне» за рулём болида «Ред Булл» образца 2019 года. Таким образом, он впервые получил возможность поработать с силовой установкой «Хонды».

Соответствующие фото доступны на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Напомним, что Серхио Пересу придётся искать новую команду, стало известно в середине сезона, когда Себастьян Феттель подписал контракт с «Астон Мартин». Мексиканец был близок к тому, чтобы лишиться места в Ф-1, но в итоге подписал контракт с «Ред Булл», где заменил Александера Албона.