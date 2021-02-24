Глава «Хонды»: мы не удовлетворены, что не выиграли титул в Формуле-1
Управляющий директор «Хонды» в Формуле-1 Масаси Ямамото поделился ожиданиями от нового сезона, который должен стать последним для японского производителя в «Королевских гонках». По словам Ямамото, «Хонда» хочет завершить этот этап победой в чемпионате.
«Мы ещё не достигли своей цели стать чемпионами. Гонки — наша страсть. И мы не удовлетворены, что ещё не выиграли титул. Мы будем упорно работать в заключительном сезоне», — цитирует Ямамото GrandPX.
Накануне команда «Ред Булл», болиды которой используют двигатели «Хонды», провела презентацию нового болида. Сегодня, 24 февраля, «Ред Булл» проводит съёмочный день с новой машиной.
В очередном сезоне команду будут представлять Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
«Ред Булл» представил болид на новый сезон
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