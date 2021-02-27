На этапе Формулы-Е второй гонщик за день оказался в больнице

Гонщик команды Mahindra Racing Алекс Линн был отправлен в больницу после аварии на второй гонке этапа Формулы-Е в Эр-Рияде. Линн стал участником инцидента на последних кругах гонки. После этой аварии заезды были остановлены красным флагом.
«После аварии в сегодняшней гонке Алекс Линн в сознании, разговаривает. Он был отправлен в госпиталь для проверки его состояния», — гласит заявление команды Mahindra Racing.
Напомним, ранее в больницу был отправлен Эдоардо Мортара, попавший в серьёзную аварию во время третьей тренировки.
Напомним, победу в гонке одержал пилот Jaguar Racing Сэм Бёрд. Компанию на подиуме ему составили Робин Фряйнс и Жан-Эрик Вернь. Паскаль Верляйн и Стоффель Вандорн финишировали на 16-м и 18-м месте соответственно. После этой гонки в чемпионате наступит долгая пауза, которая продлится вплоть до середины весны. 10 апреля чемпионат электрической Формулы примет Рим.
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