Финский гонщик сошёл на этапе WRC из-за похода в сауну

Финский гонщик команды JanPro Racing Янне Туохино выбыл из числа участников Ралли Финляндии после похода в сауну. Пилот поскользнулся на выходе из сауны и вывихнул плечо.
«После субботних спецучастков пришло время отдохнуть. Но наш гонщик поскользнулся, выходя из сауны, и упал. Он был госпитализирован с вывихом плеча. Плечо в итоге вправили, но из-за боли он не может управлять машиной. Удачи нашим коллегам пилотам на двух заключительных этапах Ралли Финляндии», — написала в своём «инстаграме» команда JanPro Racing.
После восьми спецучастков Туохино занимал 12-е место в генеральной классификации и был лучшим частником среди участников.
WRC. Ралли Финляндии. Положение после 8 СУ
1. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 1:43.32,1
2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +24,1
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +25,9
4. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) — +53,4
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.03,5
6. Оливер Сольберг (Hyundai Motorsport N) — +1.26,8
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.34,4
8. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +1.49,3
9. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +3.01,8
10. Эсапекка Лаппи (Movisport) — +4.48,8
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