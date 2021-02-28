Финский гонщик сошёл на этапе WRC из-за похода в сауну

Финский гонщик команды JanPro Racing Янне Туохино выбыл из числа участников Ралли Финляндии после похода в сауну. Пилот поскользнулся на выходе из сауны и вывихнул плечо.



«После субботних спецучастков пришло время отдохнуть. Но наш гонщик поскользнулся, выходя из сауны, и упал. Он был госпитализирован с вывихом плеча. Плечо в итоге вправили, но из-за боли он не может управлять машиной. Удачи нашим коллегам пилотам на двух заключительных этапах Ралли Финляндии», — написала в своём «инстаграме» команда JanPro Racing.



После восьми спецучастков Туохино занимал 12-е место в генеральной классификации и был лучшим частником среди участников.



WRC. Ралли Финляндии. Положение после 8 СУ



1. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 1:43.32,1

2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +24,1

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +25,9

4. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) — +53,4

5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.03,5

6. Оливер Сольберг (Hyundai Motorsport N) — +1.26,8

7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.34,4

8. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +1.49,3

9. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +3.01,8

10. Эсапекка Лаппи (Movisport) — +4.48,8