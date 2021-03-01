Байрон выиграл третий этап NASCAR

Пилот команды Rick Hendrick Уильям Байрон выиграл третий этап серии NASCAR сезона-2021, который проходил в Майами. Эта победа стала второй в карьере Байрона. Он победил с комфортным отрывом в 2,7 секунды. При этом по ходу дистанции его отрыв даже превышал пять секунд.

Байрон доминировал на протяжении всей гонки. Он лидировал на протяжении 102 кругов из 267.

Вторым финишировал Тайлер Реддик, тройку лучших замкнул Мартин Труэкс-младший.

В общем зачёте NASCAR лидирует Дэнни Хэмлин, набравший 139 баллов. Второе место занимает Кевин Харвик, а третье – Джоуи Логано. Байрон после этой победы поднялся на 13-е место.