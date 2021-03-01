Леклер: первые гонки в Ф-1 были шоком, я боролся с теми, кого раньше видел только по ТВ

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что сперва ему было тяжело выступать в Формуле-1. Он оказался не готов психологически к борьбе с гонщиками, которых раньше видел лишь по телевизору.
«Я думаю, что первые несколько гонок в Формуле-1 были для меня шоком. Я теперь боролся с теми, кого раньше видел лишь по телевизору. Да, я сперва был немного запуганным. Но затем начинаешь осознавать, что так дальше нельзя. И через несколько гонок я уже привык к этому. Когда я начинаю бороться с кем-то на трассе, то вообще не думаю, кем является мой соперник, чего он достиг и так далее.
Я отношусь с уважением ко всем пилотам. Льюис Хэмилтон достиг огромных высот. Но, оказываясь за рулём болида, я соперничаю с ним так же, как и с любым другим гонщиком Формулы-1», — цитирует Леклера Motorsportweek.
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