Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал шлем на новый сезон. Он выполнен в голубых цветах, сбоку на шлем нанесена аббревиатура VB.

Сегодня, 2 марта, «Мерседес» провёл презентацию болида на новый сезон. «Мерседес» сохранил чёрную ливрею, но добавил множество логотипов подразделения «Мерседеса» AMG. Также в команде отказались от нанесения маленьких звёзд, кроме одной красной звёзды в память о легендарном пилоте Ники Лауде.

«В последний год мы не могли часто посещать наш завод. Я очень рад вернуться и лично увидеть новую машину впервые. Мне регулярно присылали новую информацию о проделанной работе. Здорово увидеть конечный результат этой работы. Конечно, это повышает настроение и заряжает на борьбу перед стартом нового сезона. Машина напоминает болид, который мы использовали в прошлом сезоне. Но были внесены интересные аэродинамические изменения, они повлияют на управляемость болида и результаты», — сказал после презентации Боттас.