«Очень быстрый пилот». В «Альпин» прокомментировали подписание контракта с Квятом

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси прокомментировал известие о том, что резервным гонщиком «Альпин» в Формуле-1 станет российский пилот Даниил Квят.



«На протяжении своей карьеры Даниил сформировал репутацию очень быстрого пилота, но вместе с тем он показывал стойкость. Мы рады, что в момент, когда мы начинаем первую кампанию в Формуле-1 под названием «Альпин», с нами ещё один целеустремлённый и талантливый гонщик», — приводит слова Росси пресс-служба французской команды.



До заключения контракт с «Альпин» Квят выступал в Формуле-1 за «Торо Россо» (2014, 2016-2017), «Ред Булл» (2015-2016) и «Альфа Таури» (2019-2020). Кроме того, в 2018 году российский гонщик являлся резервным пилотом «Феррари».

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