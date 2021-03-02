Квят в «Альпин»?! Неожиданная интрига в день презентации обновлённой команды. LIVE

Позади осталась презентация «Мерседеса», но «серебряные стрелы» — не единственные, кто сегодня показывают свой новый болид. В 18:00 по московскому времени стартует презентация обновлённой команды из Энстоуна. На смену «Рено» приходит бренд «Альпин», и мы будем наблюдать за новой жизнью коллектива: новое руководство, новый состав гонщиков, новая ливрея… Жаль, конечно, что на церемонии не окажется испанца Фернандо Алонсо (официальная версия — из-за ковидных ограничений он просто не успел бы приехать в Великобританию и отбыть положенный двухнедельный карантин), но и без испанца будет интересно. Надеемся, ливрея машины окажется куда более интересной, чем так называемая «зимняя»…
И в день презентации — новая интрига: появилась информация, что резервным гонщиком «Альпин» станет Даниил Квят! Ждём, начало уже скоро!
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