Сайнс порадовался за Квята, Даниил отреагировал
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс порадовался за бывшего напарника по команде Даниила Квята, который получил роль резервиста в команде «Альпин». Под постом россиянина в «Инстаграме» Карлос оставил комментарий.
«Здорово, дядька, очень здорово», — написал Сайнс. Даниил не оставил без внимания сообщение Сайнса.
«Спасибо, дядя. Продолжай атаковать. До скорой встречи», — написал Квят.
Напомним, в прошлом Квят и Сайнс вместе выступали в «Торо Россо». Интересно, что затем испанец перешёл в «Рено» (нынешний «Альпин»).
Квят минувший сезон провёл в составе «Альфа Таури». По завершении сезона руководство программы «Ред Булл» приняло решение не продлевать контракт с пилотом. Его место в Фаэнце занял новобранец Формулы-1 Юки Цунода.
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