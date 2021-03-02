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Сайнс порадовался за Квята, Даниил отреагировал

Сайнс порадовался за Квята, Даниил отреагировал
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс порадовался за бывшего напарника по команде Даниила Квята, который получил роль резервиста в команде «Альпин». Под постом россиянина в «Инстаграме» Карлос оставил комментарий.

«Здорово, дядька, очень здорово», — написал Сайнс. Даниил не оставил без внимания сообщение Сайнса.

«Спасибо, дядя. Продолжай атаковать. До скорой встречи», — написал Квят.

Напомним, в прошлом Квят и Сайнс вместе выступали в «Торо Россо». Интересно, что затем испанец перешёл в «Рено» (нынешний «Альпин»).

Квят минувший сезон провёл в составе «Альфа Таури». По завершении сезона руководство программы «Ред Булл» приняло решение не продлевать контракт с пилотом. Его место в Фаэнце занял новобранец Формулы-1 Юки Цунода.

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