«Хаас» показал короткое видео болида с новой ливреей

Пресс-служба «Хааса» опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Американская команда обнародовала небольшое видео с обновлённым болидом.

«Привет, 2021», — говорится в «инстаграме» «Хааса».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Хааса».

Ранее команда представила новую ливрею. Она выполнена в цветах российского флага.

Титульным спонсором «Хааса» в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.

В новом сезоне боевыми пилотами «Хааса» будут россиянин Никита Мазепин и немец Михаэль Шумахер.

Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.