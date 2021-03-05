На Гран-при Бахрейна пустят только вакцинированных или переболевших COVID-19 зрителей

Новый сезон Формулы-1 примет старт в Бахрейне. Организаторы Гран-при готовы пустить на трибуны автодрома «Сахир» болельщиков и, более того, уже открыли продажу билетов. Но при этом приобрести их смогут далеко не все. На трибунах будет позволено появиться только тем любителям автоспорта, которые уже переболели коронавирусом или прошли вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Гран-при Бахрейна на странице в "Твиттере".

Напомним, в минувшем сезоне на трассе «Сахир» прошло сразу два этапа Формулы-1, в 2021 году автодром примет лишь один этап. Гран-при пройдёт 26-28 марта.

Отметим, что на конец февраля 2021 года в Бахрейне был зарегистрирован 121778 случай заражения коронавирусом. От болезни скончались 444 человека.