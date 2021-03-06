Расселл: задача минимум — бороться и опередить «Хаас» и «Альфа Ромео»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от сезона-2021 Формулы-1.
«Мы хотим оказаться там же, где были в прошлом году, как минимум. Да, мы ценим и понимаем, что силовые установки „Феррари“ сделали шаг вперёд, поэтому это немного усложнило нам задачу, за зимний перерыв нам пришлось проделать вдвое больше работы.
Но наш абсолютный минимум — бороться и опередить „Хаас“ и „Альфа Ромео“, что, думаю, является реальной целью Скрестим пальцы и будем надеяться на сражения в середине пелотона.
После каждой гонки я знаю, был ли уик-энд успешен, неважно, закончил я квалификацию 14-м или только 17-м или 18-м. Главное — получил ли я максимум возможного от болида или нет. Думаю, успех в сезоне будет зависеть от этого, его можно будет назвать успешным, если мы добились максимума в 75 процентах гонок или более», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.
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