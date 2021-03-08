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Мазепин рассказал, над чем работал с «Хаасом» перед предсезонными тестами в Бахрейне

Мазепин рассказал, над чем работал с «Хаасом» перед предсезонными тестами в Бахрейне
Авто / Формула-1 0
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как прошла подготовка к предсезонным тестам, которые пройдут в Бахрейне.

«Над чем работали перед приездом в Бахрейн? Есть два ключевых момента. Первый — подгонка сидений и обеспечение комфорта в машине. Это будет длинный сезон, и если сиденья не будут подогнаны, это может причинять боль во время гонок. Другой вопрос — это изучения руля, названий настроек и всей рабочей стороны вещей — всё это очень отличается от того, с чем я сталкивался во время вождения машин Формулы-1 в прошлом.

Развитие хороших рабочих отношений с инженерами и понимание того, как им нравится работать и как лучше всего давать друг другу необходимую обратную связь, было приоритетом. Могу сказать, что когда я, наконец, встретился с кем-то из команды лицом к лицу при подгонке сидений, это было действительно комфортное ощущение. У нас в команде отличная группа профессионалов, и я с нетерпением жду, когда мы сможем принять новый вызов вместе с ними», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

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