Мазепин рассказал, над чем работал с «Хаасом» перед предсезонными тестами в Бахрейне

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как прошла подготовка к предсезонным тестам, которые пройдут в Бахрейне.

«Над чем работали перед приездом в Бахрейн? Есть два ключевых момента. Первый — подгонка сидений и обеспечение комфорта в машине. Это будет длинный сезон, и если сиденья не будут подогнаны, это может причинять боль во время гонок. Другой вопрос — это изучения руля, названий настроек и всей рабочей стороны вещей — всё это очень отличается от того, с чем я сталкивался во время вождения машин Формулы-1 в прошлом.



Развитие хороших рабочих отношений с инженерами и понимание того, как им нравится работать и как лучше всего давать друг другу необходимую обратную связь, было приоритетом. Могу сказать, что когда я, наконец, встретился с кем-то из команды лицом к лицу при подгонке сидений, это было действительно комфортное ощущение. У нас в команде отличная группа профессионалов, и я с нетерпением жду, когда мы сможем принять новый вызов вместе с ними», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».