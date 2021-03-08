Хюлькенберг: ещё не пришли к соглашению с «Мерседесом», но мы на финишной прямой
Пилот Нико Хюлькенберг, оставшийся второй сезон кряду вне Формулы-1, рассказал, как продвигаются переговоры с «Мерседесом», где он может стать резервистом.
«Это всё просто слухи. Кто такой Тото Вольф?» — пошутил Хюлькенберг.
Потом гонщик ответил на вопрос серьёзно: «Ещё не пришли к соглашению, мы уже на финишной прямой. Верю, что всё получится. Думаю, двойная роль (Хюлькенберг может стать резервистом и в «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата») — это вполне возможно», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.
Напомним, в минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса.
Хюлькенберг — о слухах про будущее: доволен своим положением
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