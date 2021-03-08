Конкуренты «КАМАЗ-мастера» вели переговоры о переходе гонщиков команды

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, пытались ли конкуренты переманить гонщиков из российской команды.

«Пытался ли кто-то перекупить пилота «КАМАЗа»? Это мечта очень многих команд! Разговоры были на эту тему, велись переговоры. Несколько лет назад говорил с руководителем одной из европейских заводских команд в грузовом зачёте – не буду её называть. Он говорит: «Вас тяжело победить, у вас сильные быстрые молодые ребята, и мы ничего не можем сделать». Я говорю: «Как не можете? Найдите в стране 3-5 толковых 17-летних пацанов, как мы когда-то взяли, и тренируйте их, готовьте. Думаю, через 7-10 лет золото «Дакара» вам обеспечено, если правильно подготовите». Он отвечает: «Да, да, это – труд, этим заниматься нужно. Терпение, деньги».



Пытались ли переманить конструкторов и инженеров? К сожалению, такое происходит. Наши конструкторы создают уникальные автомобили с уникальными идеями. Ну да, назначают там зарплаты повыше, ребята приходят ко мне и говорят: у меня семья, ипотека, у папы проблемы. Вот и что делать? Это, конечно, нечестно и непорядочно: мы же учили его, столько вложили. У него зарплата – 7 единиц денег. Ему дают 10 единиц – он из-за своих проблем вынужден принимать те предложения», — приводит слова Чагина Sports.ru.