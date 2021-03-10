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Бывший главный моторист «Мерседеса» отказался от перехода в «Ред Булл»

Бывший главный моторист «Мерседеса» отказался от перехода в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
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Бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл отказался перейти в «Ред Булл», сообщает F1-Insider. По данным источника, «Ред Булл» был заинтересован в подписании специалиста, но он отклонил предложение.

52-летний Кауэлл планирует развивать собственный бизнес, связанный с экологичными технологиями будущего в автомобилестроении. В интервью Servus TV советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко фактически признал факт переговоров. Он сказал, что «Ред Булл» общался с «компетентными инженерами с целью привлечения их в проект».

В августе 2020 года сообщалось, что Кауэллом интересовалась и «Феррари». Итальянская команда хотела провести полную реорганизацию после фиаско прошлого сезона.

А в сентябре 2020 года обозреватель Дитер Ренкен утверждал, что Кауэлл со следующего сезона будет работать в «Астон Мартин».

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