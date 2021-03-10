«Хаас» показал комбинезоны Мазепина и Шумахера. Никита сохранил эмблему МГУ

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала фотографии пилотов в новых комбинезонах, которые будут использовать гонщики в сезоне-2021.



Примечательно, что на комбинезоне Никиты Мазепина сохранился логотип МГУ, в то время как на комбинезоне Мика Шумахера появился логотип немецкой телекоммуникационной компании 1&1, отсутствующий на комбинезоне Мазепина.



Кроме того, в глаза бросается отсутствие какого-либо флага рядом с фамилией на комбинезоне Мазепина.



Основным цветом комбинезонов пилотов «Хааса» стал белый, при этом на костюмах полностью отсутствует намёк на российский флаг, в отличие от болидов команды.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Хаас».