«Хаас» показал комбинезоны Мазепина и Шумахера. Никита сохранил эмблему МГУ
Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала фотографии пилотов в новых комбинезонах, которые будут использовать гонщики в сезоне-2021.
Примечательно, что на комбинезоне Никиты Мазепина сохранился логотип МГУ, в то время как на комбинезоне Мика Шумахера появился логотип немецкой телекоммуникационной компании 1&1, отсутствующий на комбинезоне Мазепина.
Кроме того, в глаза бросается отсутствие какого-либо флага рядом с фамилией на комбинезоне Мазепина.
Основным цветом комбинезонов пилотов «Хааса» стал белый, при этом на костюмах полностью отсутствует намёк на российский флаг, в отличие от болидов команды.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Хаас».
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