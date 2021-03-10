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Баттон начнёт работу в «Уильямсе» после старта сезона

Баттон начнёт работу в «Уильямсе» после старта сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Уильямса» Саймон Робертс рассказал, когда новоиспечённый старший советник команды Дженсон Баттон приступит к работе с коллективом.

«Он оказывает нам поддержку в разных аспектах, в том числе в бизнесе и в решениях совета директоров. Но, как только начнётся сезон и у Дженсона появится больше свободного времени, он встретится с командой. С нами по-прежнему работает один из его бывших гоночных инженеров. Мы ждем Дженсона у нас в боксах, после чего расскажем ему в деталях, что нам нужно, а он выскажет идеи и поделится опытом, что у него получается лучше всего. Уверен, что наши пилоты услышат от него немало интересного, а также несколько интересных историй из его карьеры», — приводит слова Саймона Робертса Autosport.

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