Баттон начнёт работу в «Уильямсе» после старта сезона

Руководитель «Уильямса» Саймон Робертс рассказал, когда новоиспечённый старший советник команды Дженсон Баттон приступит к работе с коллективом.



«Он оказывает нам поддержку в разных аспектах, в том числе в бизнесе и в решениях совета директоров. Но, как только начнётся сезон и у Дженсона появится больше свободного времени, он встретится с командой. С нами по-прежнему работает один из его бывших гоночных инженеров. Мы ждем Дженсона у нас в боксах, после чего расскажем ему в деталях, что нам нужно, а он выскажет идеи и поделится опытом, что у него получается лучше всего. Уверен, что наши пилоты услышат от него немало интересного, а также несколько интересных историй из его карьеры», — приводит слова Саймона Робертса Autosport.