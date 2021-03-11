«Феррари», «Мерседес» и ещё четыре команды объявили график работы на предсезонных тестах

Сразу несколько команд Формулы-1 объявили график работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне.



В «Феррари» ограничились объявлением пятничной программы тестов — с утра за руль болида SF21 сядет Шарль Леклер, а Карлос Сайнс дебютирует за рулём болида «Феррари» после обеда.



В «Альфа Таури» также приняли решение поделить работу между пилотами в каждый из трёх дней предсезонных испытаний — в пятницу, 12 марта, первым за руль болида сядет Пьер Гасли, а после обеда его сменит Юки Цунода. По той же схеме команда будет работать в воскресенье, 14 марта. 13 марта с утра за рулём болида будет работать Цунода, а после обеда его сменит Пьер Гасли.



Расписание предсезонных тестов «Альфа Таури» в Бахрейне:



12 марта, пятница. Утро — Гасли, день — Цунода;

13 марта, суббота. Утро — Цунода, день — Гасли;

14 марта, воскресенье. Утро — Гасли, день — Цунода.



В «Альфа Ромео» и «Альпин» выбрали другой формат работы — в итальянской команде приняли решение поделить первый день между гонщиками, а два оставшихся дня пилоты будут работать полный тестовый день — Кими Райкконен будет пилотировать болид утром 12 марта и весь день 14 марта, а Антонио Джовинацци — после обеда 12 марта и полный день 13 марта.



Расписание предсезонных тестов «Альфа Ромео» в Бахрейне:



12 марта, пятница. Утро — Райкконен, день — Джовинацци;

13 марта, суббота. Антонио Джовинацци;

14 марта, воскресенье. Кими Райкконен.



В «Альпин» же разделён будет последний день тестов. 12 марта на трассе будет работать Эстебан Окон, а 13 марта — Фернандо Алонсо.



Расписание предсезонных тестов «Альпин» в Бахрейне:



12 марта, пятница. Эстебан Окон;

13 марта, суббота. Фернандо Алонсо;

14 марта, воскресенье. Утро — Окон, день — Алонсо.



Объявили график и в команде «Астон Мартин» — в британском коллективе тесты будут разделены в каждый из трёх дней. 12 марта утром работу начнёт Себастьян Феттель, после обеда его сменит Лэнс Стролл. Тот же формат работы будет использован и в субботу, 13 марта. 14 марта утром будет работать Стролл, а после обеда его сменит Феттель.



Расписание предсезонных тестов «Астон Мартин» в Бахрейне:



12 марта, пятница. Утро — Феттель, день — Стролл;

13 марта, суббота. Утро — Феттель, день — Стролл;

14 марта, воскресенье. Утро — Стролл, день — Феттель.

Последними объявили график работы в «Мерседесе» — тоже только на пятничную программу. Первым за руль нового болида «Мерседеса» сядет Валттери Боттас, а после обеда его сменит Льюис Хэмилтон.