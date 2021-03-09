«Ред Булл», «Макларен» и «Уильямс» опубликовали расписание пилотов на зимние тесты

Зимние тесты Формулы-1 перед стартом сезона-2021 в нынешнем году пройдут на автодроме «Сахир» (Бахрейн) 12-14 марта. Менее чем за неделю до их старта команды публикуют расписание работы пилотов.
Так, в «Ред Булл» в первый день тестов решили дать поработать Максу Ферстаппену, 13 марта за рулём болида будет находиться новичок команды Серхио Перес, а в заключительный день тестов, 14 марта, на трассе появятся оба гонщика, сообщает пресс-служба «Ред Булл».
В «Уильямсе» пошли по иному пути. В первый день тестов на трассе появится лишь тест-пилот Рой Ниссани. 13 марта болид испробует Николас Латифи, а 14 марта — лидер команды Джордж Расселл.
В «Макларене» рассказали, что в течение трёх дней на трассе будут работать оба пилота. Но точного расписания пока нет. Известно лишь, что 12 марта в первой половине дня за руль сядет Даниэль Риккардо, а после его заменит Ландо Норрис.
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