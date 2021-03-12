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У «Мерседеса» возникли проблемы в первый день тестов в Бахрейне

У «Мерседеса» возникли проблемы в первый день тестов в Бахрейне
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила о технических сложностях во время первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пилот команды Валттери Боттас проехал лишь один круг на новом болиде.

«Придётся подождать немного дольше, чтобы получше взглянуть на болид W12. Возникли проблемы с переключением передач. Мы заменяем коробку передач, чтобы вернуть болид на трассу для его первых настоящих испытаний», — говорится в «твиттере» «Мерседеса».

Ранее пресс-служба «Мерседеса» показала фотографию болида на новый сезон, на которой видно необычное днище машины. До этого «Мерседес» скрывал необычное днище с новыми аэродинамическими деталями.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию первого дня предсезонных тестов Формулы-1.

«Мерседес» показал необычное днище машины, которое скрывал до тестов Формулы-1
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