У «Мерседеса» возникли проблемы в первый день тестов в Бахрейне
Пресс-служба «Мерседеса» сообщила о технических сложностях во время первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пилот команды Валттери Боттас проехал лишь один круг на новом болиде.
«Придётся подождать немного дольше, чтобы получше взглянуть на болид W12. Возникли проблемы с переключением передач. Мы заменяем коробку передач, чтобы вернуть болид на трассу для его первых настоящих испытаний», — говорится в «твиттере» «Мерседеса».
Ранее пресс-служба «Мерседеса» показала фотографию болида на новый сезон, на которой видно необычное днище машины. До этого «Мерседес» скрывал необычное днище с новыми аэродинамическими деталями.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию первого дня предсезонных тестов Формулы-1.
«Мерседес» показал необычное днище машины, которое скрывал до тестов Формулы-1
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