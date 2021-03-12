В «Мерседесе» не смогли обнаружить причины поломки коробки передач

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что в команде пока не смогли обнаружить причины поломки коробки передач в ходе первого дня официальных предсезонных тестов. Напомним, из-за технической неисправности пилот команды Валттери Боттас успел проехать всего шесть кругов и в итоге замкнул промежуточный протокол.
«У нас случились проблемы с коробкой передач, они взялись из ниоткуда. Мы ещё не готовы их объяснить. Если дальше нам удастся поработать без проблем, то, думаю, мы наверстаем упущенное. Если снова столкнёмся с проблемами, то, очевидно, мы мало что сможем сделать за три дня тестов», — приводит слова функционера The Race.
Напомним, сегодня, 12 марта, на автодроме «Сахир» стартовал первый день официальных предсезонных тестов. Они продлятся до 14 марта.
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