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Вольф: будет хорошо, если нашим резервистом станет Хюлькенберг

Вольф: будет хорошо, если нашим резервистом станет Хюлькенберг
Авто / Формула-1 0
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз высказался о перспективах подписания контракта с Нико Хюлькенбергом в качестве запасного пилота. По словам функционера, это было бы хорошим решением для команды.

«Нико знаком с нынешним поколением болидов и с нынешней резиной. Будет хорошо, если он станет нашим резервистом, возможно, он бы разделил эту роль и в других командах. Нико известен и уважаем, так что это хорошее решение, но контракт пока не подписан», — приводит слова Вольфа Grandprix247.

Напомним, Хюлькенберг также может получить место резервиста в «Макларене» и «Астон Мартин».

В минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса.

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