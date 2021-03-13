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Палмер — о дебюте Сайнса в «Феррари»: опасаюсь за Карлоса, ему не хватает уверенности

Палмер — о дебюте Сайнса в «Феррари»: опасаюсь за Карлоса, ему не хватает уверенности
Авто / Формула-1 0

Экс-гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на телевидении Джолион Палмер высказался о дебюте Серхио Переса в «Ред Булл» и Карлоса Сайнса в «Феррари». По словам британца, пока выступления Сайнса вызывают тревогу.

«Думаю, Пересу потребуется немного времени на адаптацию. Он допустил несколько ошибок, но был хорош на «харде». Пока больше опасений вызывает Сайнс.

Ему не хватает уверенности, кроме того, у машины есть проблемы со сцеплением. В минувшем сезоне болид уже испытывал похожие проблемы с задней частью. Мы видели, как разворачивало Феттеля и Леклера. Похоже, у Сайнса те же трудности, что заставляет переживать», — приводит слова Палмера GPblog.

Напомним, Карлос Сайнс в «Феррари» заменил Себастьяна Феттеля.

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