В «Хаасе» не смогли провести симуляцию квалификации в оптимальный момент дня
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как для его команды сложился второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.
«Это был довольно хороший день для нас: мы выполнили всю программу, два пилота проехали более 160 кругов. Мы проделали всё, что планировали, провели симуляции практически всех элементов гоночного уик-энда. К сожалению, мы не смогли принять участия в симуляции квалификации, когда трасса становилась быстрее, но самое важное, что оба наших парня проехали много кругов, так что они могут изучить все рабочие процедуры. Мы продолжаем делать их максимально готовыми к Гран-при, который пройдёт уже совсем скоро после тестов. Я очень рад», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Боттас — лучший по итогам второго дня тестов Ф-1, Мазепин — 14-й, Хэмилтон — 15-й
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