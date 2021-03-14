Мазепин подвёл итоги трёхдневных тестов Формулы-1

Новобранец «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, а также подвёл их итоги в целом.

«По сравнению с пятницей, когда из машины было сложно выжать скорость, сегодня условия были хорошими. Как бы то ни было, это был хороший урок для новичка, чтобы понять, как себя ведёт болид при меньшем уровне сцепления. Сегодня в первой половине заездов мы фокусировались на работе с малым количеством топлива, затем мы работали с полным баком. День завершился продуктивной работой над пит-стопами.

Тесты были интересными, это хорошая школа. Мы начали в очень сложных погодных условиях, потом появилось сцепление и открылись некоторые возможности. Год будет долгим, но мне кажется, что за эти три дня мы сделали всё что могли. Команда проделала отличную работу», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».