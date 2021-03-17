Организаторы ГП России ещё не получили инструкции ФИА по поводу российской символики

Промоутер российского этапа Формулы-1 Алексей Титов рассказал о подготовке к проведению Гран-при России. По словам Титова, пока Международная автомобильная федерация (ФИА) ещё не давала указаний по поводу возможных ограничений, связанных с использованием российской символики. Ранее ФИА запретила российским пилотам использовать национальные флаг и гимн из-за отстранения России от международных соревнований на два года.
«Мы пока сами разбираемся, что будет вместо российского флага в последнем повороте. В ФИА ещё не сформировали конкретно весь перечень ко всем мероприятиям. Пока мы не пришли к финальным решениям с ФИА по церемониалу, флагу и всему периметру трассы. У нас есть ответы по пилотам — это понятно, но по организации работа ещё ведется.
Очевидно, что не будет нашего гимна в начале Гран-при. И «Катюши» тоже не будет, но я считаю, что даже хорошо, что у нас не будет песни вместо гимна. Наши спортсмены всё равно станут выигрывать — как ни крути, и чем больше побед, тем больше будет некомфортной тишины на трибунах. Пусть все понимают, что нас отсутствием гимна не победить», — цитирует Титова ТАСС.
Гран-при России пройдёт в Сочи с 24 по 26 сентября.
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