Организаторы ГП России ещё не получили инструкции ФИА по поводу российской символики

Промоутер российского этапа Формулы-1 Алексей Титов рассказал о подготовке к проведению Гран-при России. По словам Титова, пока Международная автомобильная федерация (ФИА) ещё не давала указаний по поводу возможных ограничений, связанных с использованием российской символики. Ранее ФИА запретила российским пилотам использовать национальные флаг и гимн из-за отстранения России от международных соревнований на два года.

«Мы пока сами разбираемся, что будет вместо российского флага в последнем повороте. В ФИА ещё не сформировали конкретно весь перечень ко всем мероприятиям. Пока мы не пришли к финальным решениям с ФИА по церемониалу, флагу и всему периметру трассы. У нас есть ответы по пилотам — это понятно, но по организации работа ещё ведется.

Очевидно, что не будет нашего гимна в начале Гран-при. И «Катюши» тоже не будет, но я считаю, что даже хорошо, что у нас не будет песни вместо гимна. Наши спортсмены всё равно станут выигрывать — как ни крути, и чем больше побед, тем больше будет некомфортной тишины на трибунах. Пусть все понимают, что нас отсутствием гимна не победить», — цитирует Титова ТАСС.

Гран-при России пройдёт в Сочи с 24 по 26 сентября.