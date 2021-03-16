Промоутер Формулы-1 в России объявил о сотрудничестве с Российской Дрифт Серией

Компания «РОСГОНКИ» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Российской Дрифт Серией. В рамках совместной работы теперь билетная программа на все этапы RDS GP сезона 2021 года будет реализовываться компанией «РОСГОНКИ».

Для удобства болельщиков продажи будут идти по фазам, согласно заранее запланированному графику повышения цен, как при реализации билетов на Гран-при Формулы-1. Таким образом, приобретая билет заранее, болельщики получают не только максимальную выгоду, но и возможность выбрать наиболее комфортные места на трибунах с максимальным обзором. Помимо этого, в обновлённой билетной программе появятся новые сервисы, которые позволят с большим уровнем комфорта насладиться соревновательным процессом и получить ещё больше впечатлений от шоу.

Сотрудничество РДС с АНО «РОСГОНКИ» не будет ограничиваться только реализацией билетов. Также в планах и решение спортивно-организационных вопросов и продвижение дрифта на территории России в новом формате.

«Компания «РОСГОНКИ», являясь промоутером Гран-при России Формулы-1, с удовольствием поделится опытом с коллегами в решении разного рода вопросов и задач. На сегодняшний день дрифт является одной из самых популярных дисциплин автоспорта в нашей стране. Поэтому нам со своей стороны интересно поучаствовать в создании нового привлекательного продукта, тем более, уже есть опыт проведения на нашем объекте, на Сочи Автодроме, соревнований по дрифту как этапов RDS GP, так и открытых региональных соревнований, например, Sochi Drift Challenge», — сказал гендиректор «РОСГОНОК» Алексей Титов.

С сегодняшнего дня, 16 марта, стартует продажа билетов на первые два этапа нового сезона Гран-При Российской Дрифт Серии: 01-02 мая в Москве на Moscow Raceway и 22-23 мая на этап в Нижнем Новгороде на NRing. Билеты приобрести можно уже сейчас на сайте.