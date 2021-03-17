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«Королева Нюрбургринга» Сабина Шмитц скончалась на 52-м году жизни

«Королева Нюрбургринга» Сабина Шмитц скончалась на 52-м году жизни
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Немецкая автогонщица и телеведущая Сабина Шмитц скончалась на 52-м году жизни. Единственная в истории женщина-победитель гонки «24 часа Нюрбургринга» умерла после продолжительной болезни с онкологией.

Шмитц стала победителем гонки «24 часа Нюрбургринга» в 1996 году. Она выиграла гонку на BMW M3 вместе с Йоханнесом Шейдом и Хансом Видманном. Через год она также стала победителем чемпионата VLN.

В 2017 году стало известно, что Шмиц заболела раком. Она прошла несколько химиотерапий. В 2019 году она даже вновь села за руль, но была вынуждена окончательно уйти из автоспорта в 2020 году из-за болей в сердце.

Шмитц также известна как телеведущая. Она была напарником Джереми Кларксона в шоу Top Gear в 2004 году.

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