«Королева Нюрбургринга» Сабина Шмитц скончалась на 52-м году жизни
Немецкая автогонщица и телеведущая Сабина Шмитц скончалась на 52-м году жизни. Единственная в истории женщина-победитель гонки «24 часа Нюрбургринга» умерла после продолжительной болезни с онкологией.
Шмитц стала победителем гонки «24 часа Нюрбургринга» в 1996 году. Она выиграла гонку на BMW M3 вместе с Йоханнесом Шейдом и Хансом Видманном. Через год она также стала победителем чемпионата VLN.
В 2017 году стало известно, что Шмиц заболела раком. Она прошла несколько химиотерапий. В 2019 году она даже вновь села за руль, но была вынуждена окончательно уйти из автоспорта в 2020 году из-за болей в сердце.
Шмитц также известна как телеведущая. Она была напарником Джереми Кларксона в шоу Top Gear в 2004 году.
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