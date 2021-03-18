Формула-1 представила схему городской трассы в Саудовской Аравии

Формула-1 представила схему городской трассы «Джидда» в Саудовской Аравии.
Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.
Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.
«Всегда очень волнительно раскрывать детали новой трассы, и трасса в Саудовской Аравии не является исключением. Её дизайн не только подчёркивает всё лучшее, что может быть в современной городской трассе, но и имеет быстрые свободные участки, на которых будут высокие скорости и возможности для обгона», — сказал спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.
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