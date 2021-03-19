Перес: Марко забавный, гораздо более забавный, чем кажется

Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о Хельмуте Марко, который известен своим непростым характером. По словам мексиканца, ему комфортно работать с советником «Ред Булл» по автоспорту. Более того, Перес утверждает, что австриец достаточно забавный человек.

«Мне нравятся такие люди, как Хельмут. Я предпочитаю именно таких людей, которые говорят то, что думают. Я не сильно много общался с ним перед переходом в «Ред Булл». Но став частью команды, понял, что он достаточно забавный человек. Гораздо более забавный, чем кажется. Если вы с ним в одной команде, он даёт понять, что важнее всего победа и ничего больше», — приводит слова мексиканца Nextgen-Auto.

Серхио Перес проведёт первый сезон в составе «Ред Булл». В австрийской команде он заменил Александера Албона.