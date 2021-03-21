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Хэмилтон намерен вернуться жить в Великобританию и намекнул на желание обзавестись семьёй

Хэмилтон намерен вернуться жить в Великобританию и намекнул на желание обзавестись семьёй
Авто / Формула-1 0
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Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что в скором времени он может переехать из Монако и поселиться в Великобритании. Гонщик намекнул, что задумывается о семейной жизни.

«Я живу в Монако. Это место — мечта для многих, здесь живут и все другие пилоты. Но у меня есть дом в Англии. Жду не дождусь, когда его закончат ремонтировать. Так что, когда вернусь в Англию, у меня будет якорь и место, которое смогу называть своим. Учитывая то, что большую часть года мы и так проводим в гостиницах, оставаться в них не очень-то и приятно.

Думаю, мой дом станет началом чего-то хорошего. Это будет место, где я смогу принимать членов семьи. Быть может, буду жить там и со своей будущей семьёй», — приводит слова британского пилота Motorsport Week.

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