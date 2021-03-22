Расселл забавно отреагировал на то, что не попал в третий сезон сериала про Ф-1 от Netflix

19 марта стриминговый сервис Netflix представил третий сезон сериала о Формуле-1 Drive to Survive. Внимание многих пилотов и болельщиков приковано к просмотрам новых эпизодов. Судя по всему, одним из поклонников документального сериала является и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Вероятно, британец уже отсмотрел все десять серий. Поняв, что он так и не стал одним из основных действующих лиц хотя бы одного эпизода, Расселл выложил забавное фото.

«Когда добрался до десятой серии и понял, что тебя нет в сериале Drive to Survive», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост Расселла доступен на его странице в «Твиттере».

Многие полагали, что Расселл станет одним из героев последней серии сезона, так как на одном из этапов в Бахрейне ему пришлось заменять в составе «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Но режиссёры, видимо, не посчитали этот случай достаточно драматичным.