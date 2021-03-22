Скончался бывший пилот «Лотуса», победитель «24 часов Ле-Мана»
Бывший пилот «Лотуса», победитель «24 часов Ле-Мана» Джонни Дамфриз скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Сообщается, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь.
В 1984 году Дамфриз стал чемпионом Формулы-3, одержав 14 побед в сезоне.
В 1986 году Дамфриз дебютировал в Формуле-1, став напарником легендарного Айртона Сенны в «Лотусе». В том сезоне лучшим результатом британца было пятое место на Гран-при Венгрии. В следующем сезоне он был тест-пилотом «Бенеттона». После этого продолжать карьеру в «Королевских гонках» Дамфриз не стал.
Спустя ещё год Дамфриз стал победителем гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» за рулём «Ягуара» вместе с Яном Ламмерсом и Энди Уоллесом.
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