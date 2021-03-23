Чандхок: в «Мерседесе» что-то происходит, но нам об этом ничего не скажут

Бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок поделился мнением о проблемах «Мерседеса» в преддверии нового сезона. Ранее коллега Чандхока, Мартин Брандл, рассказал, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время интервью выглядел недовольным. По мнению Брандла, британец остался неудовлетворён условиями нового контракта с немецкой командой.

«Там что-то происходит, но нам об этом никто ничего не скажет. Это необычно, что чемпион мира становится последним пилотом в команде, который заключил контракт. И непривычно, что в лучшей команде Формулы-1 последняя вакансия закрывается лишь в январе», — цитирует Чандхока GrandPX со ссылкой на STT.

При этом Чандох не согласился, что у Хэмилтона может быть такая же ситуация, какая была у Аиртона Сенны в 1993 году. Тогда легендарный пилот говорил о возможном переходе в IndyCar, продолжая спорить о зарплате с «Маклареном». Также Сенна открыто говорил о желании перейти в «Уильямс».