Чандхок: в «Мерседесе» что-то происходит, но нам об этом ничего не скажут

Бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок поделился мнением о проблемах «Мерседеса» в преддверии нового сезона. Ранее коллега Чандхока, Мартин Брандл, рассказал, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время интервью выглядел недовольным. По мнению Брандла, британец остался неудовлетворён условиями нового контракта с немецкой командой.
«Там что-то происходит, но нам об этом никто ничего не скажет. Это необычно, что чемпион мира становится последним пилотом в команде, который заключил контракт. И непривычно, что в лучшей команде Формулы-1 последняя вакансия закрывается лишь в январе», — цитирует Чандхока GrandPX со ссылкой на STT.
При этом Чандох не согласился, что у Хэмилтона может быть такая же ситуация, какая была у Аиртона Сенны в 1993 году. Тогда легендарный пилот говорил о возможном переходе в IndyCar, продолжая спорить о зарплате с «Маклареном». Также Сенна открыто говорил о желании перейти в «Уильямс».
- 24 марта 2021
-
00:58
- 23 марта 2021
-
23:50
-
22:59
-
22:47
-
21:59
-
20:24
-
19:23
-
18:57
-
18:18
-
17:37
-
16:54
-
16:41
-
16:32
-
15:11
-
14:44
-
14:40
-
13:03
-
11:49
-
10:22
-
09:32
- 22 марта 2021
-
23:51
-
22:55
-
21:27
-
20:36
-
19:50
-
18:21
-
17:39
-
16:06
-
15:52
-
14:53
-
14:35
-
13:18
-
12:31
-
11:37
-
11:09